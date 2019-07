La nuova rottamazione di televisori e decoder

Una nuova rottamazione di televisori e decoder è in arrivo. Il cambio, come nel 2012, sarà accompagnato da un mini incentivo statale di 50 euro. Per passare alle tv di nuova generazione, le smart tv in grado di essere adatte alla seconda generazione del digitale terrestre, c’è tempo fino al 31 dicembre 2022 ma la corsa al cambio inizierà già il prossimo 15 novembre e i bonus saranno riconosciuti fino all’esaurimento dei 151 milioni di euro a disposizione. Occorrerà quindi farsi avanti per tempo. Racconta oggi La Stampa:

Va detto che a poter beneficiare dei bonus saranno solo i residenti in Italia appartenenti alla fascia I e II dell’Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente). Secondo le stime si tratterebbe di circa 3 milioni di potenziali consumatori. Inoltre lo sconto sarà possibile per una sola persona per ciascun nucleo familiare e per un solo apparecchio. Per ottenere l’incentivo basterà domandare al negoziante al momento del pagamento. Questo applicherà il taglio sul prezzo di vendita e successivamente le somme gli saranno riconosciute in forma di credito di imposta.

I consumatori, a loro volta, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva in cui attestino che il loro nucleo familiare rientra nella I o II fascia dell’Isee e che non ci siano altri componenti del nucleo che hanno già usufruito dello sconto. Dovrebbe essere questo l’iter per arrivare al bonus. Per avere maggiori certezze occorrerà però aspettare un decreto interministeriale che spiegherà più nel dettaglio i criteri d’accesso e gli adempimenti per richiedere lo sconto per la nuova televisione e per il nuovo digitale terrestre.