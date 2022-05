Sul suo profilo Facebook le immagini a supporto della campagna contro la violenza sulle donne, sul suo corpo 15 coltellate, al torace e al ventre: a infliggere i colpi mortali per Romina De Cesare, 34enne originaria di Isernia, potrebbe essere stato il suo ex fidanzato, Pietro Ialongo, trovato ieri sera in stato confusionale sugli scogli a pochi passi da uno stabilimento balneare a Sabaudia. Alcuni passanti lo hanno notato mentre vagava nudo senza meta e hanno allertato i carabinieri, che dopo averlo soccorso hanno ripercorso alla rovescia la sua giornata fino ad arrivare a quanto era accaduto ore prima a Piazza Plebiscito a Frosinone: nell’abitazione nella quale aveva vissuto insieme alla ex fidanzata, il corpo di lei riverso a terra in una pozza di sangue. La polizia stava già effettuando degli accertamenti sulla ragazza, che dal giorno prima risultava scomparsa in seguito alla segnalazione dell’attuale compagno, una guardia giurata, che non riusciva a contattarla. Attualmente l’uomo è piantonato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Romina De Cesare, la ragazza uccisa con 15 coltellate al torace e al ventre dall’ex a Frosinone

Non rispondeva a messaggi e chiamate da 24 ore. Invano i familiari hanno cercato di reperirla. La vittima, Romina De Cesare, lavorava come commessa in un negozio di detersivi. A quanto emerso la relazione con Pietro Ialongo, operaio di Frosinone, era terminata pochi mesi fa. Dopo la separazione viveva da sola, da meno di un mese aveva iniziato a frequentare un altro uomo, preoccupato per alcune reazioni di gelosia avute da Ialongo in passato. I carabinieri di Latina insieme agli agenti della Questura di Frosinone stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi. L’ora dell’omicidio verrà stabilita dagli esami del medico legale, mentre la polizia scientifica ieri ha isolato la scena del crimine per evitare contaminazioni esterne che potrebbero pregiudicare l’esito degli accertamenti tecnici irripetibili.

(immagine di copertina: Facebook)