Questa mattina in via Anteo, nel quartiere Casilino, a Roma, un gruppo di banditi ha sparato contro un portavalori ferendo una guardia giurata

Assalto a un furgone portavalori questa mattina poco prima delle 8 in via Anteo, nel quartiere Casilino, a Roma. Un gruppo di circa 5 persone ha sparato contro il furgone ferendo una guardia giurata a un fianco e portando via i soldi. I banditi sono poi fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto è intervenuta la polizia che ha svolto i primi rilievi. La guardia giurata è stata soccorsa e trasportata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. La somma sottratta è di 350mila euro: i rapinatori sono attivamente ricercati dalla polizia anche con un elicottero. Secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno assaltato il portavalori proprio mentre le guardie giurate stavano scaricando i plichi con i soldi all’ufficio postale che si trova sulla via.

Roma, assalto a un portavalori in strada a colpi di pistola

Hanno sparato diversi colpi di pistola, ferito lievemente una guardia giurata di 49 anni e poi sono riusciti a portare via alcuni plichi con i soldi. I vigilantes a quel punto sono fuggiti a bordo del furgone verso un garage, riuscendo a mettersi in salvo e i banditi si sono dati alla fuga. Sull’assalto indaga la squadra mobile capitolina. Le ricerche vanno avanti in tutto il quadrante sud est della Capitale anche con posti di blocco verso il centro e il litorale, ma anche oltre il raccordo anulare. Saranno osservati i filmati acquisiti dalle telecamere di sorveglianza della zona per stabilire al meglio la dinamica di quanto accaduto: non si esclude che a portare avanti il “colpo” siano stati dei professionisti che pianificavano l’assalto da tempo.

(immagine di copertina: screenshot video Local Team)