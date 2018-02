Davide Barillari non sarà nella squadra di Roberta Lombardi

Roberta Lombardi è alle prese con la squadra da presentare per la sua campagna elettorale in Regione Lazio. La grillina vuole presentare la sua squadra di assessori dal 4 marzo. E tra questi, scrive oggi Il Messaggero, non ci sarà Davide Barillari:

Da una parte Davide Barillari, consigliere regionale uscente e già candidato alla presidenza nel 2013 ora alla ricerca del bis; dall’altra Roberta Lombardi, aspirante governatrice M5S. «Mi dispiace, ma la squadra è già chiusa», ha risposto la «Faraona» grillina all’esuberante Barillari, che da giorni spinge per entrare tra gli assessori che saranno annunciati prima del voto e che entreranno nell’esecutivo in caso di successo pentastellato. «Apprezzo il tuo lavoro portato avanti in questi anni ma no, ho già chiuso questa partita».

Per Barillo una delusione cocente. Dopo essere arrivato secondo per 300 voti alle regionarie, accarezzava il sogno di diventare assessore alla Sanità. Ma su questo punto, Lombardi è stata netta anche l’altro giorno al Tempio di Adriano durante la presentazione del programma: «Se vincerò, terrò io le deleghe della sanità». Un modo per chiudere la porta alle aspettative del predecessore, che ieri se l’è vista sbarrare del tutto quando ha appreso la notizia che per lui non ci sarà alcun posto tra gli assessori. Nemmeno allo Sport. La regola non varrà solo per Barillari, fanno sapere i lombardiani, ma anche per tutti gli altri consiglieri regionali.