Elezioni amministrative 2021: Milano, Bologna e Napoli al centrosinistra. Ballottaggi a Roma e Torino, la Calabria al centrodestra

Napoli Napoli conferma le aspettative: l’alleanza vince al primo turno e Gaetano Manfredi sarà il nuovo sindaco del capoluogo campano. I complimenti arrivano anche dal Governatore della stessa regione Vincenzo De Luca, “Si annuncia un risultato straordinario per Gaetano Manfredi sindaco di Napoli – scrive De Luca -. E’ la vittoria della concretezza, della serietà, del rifiuto di ideologismi, dopo un decennio di nullità amministrativa. E’ la vittoria dell’impegno a una piena collaborazione fra Comune e Regione Campania, nella prospettiva di un forte rilancio di Napoli sul piano del lavoro, dei servizi, della trasformazione urbana”. Non solo il nuovo sindaco di Napoli e una netta maggioranza in Consiglio comunale, la coalizione formata da Movimento 5 Stelle, Partito democratico e altri partiti di centrosinistra vince anche in tutte le 10 Municipalità partenopee. Tutti i presidenti eletti sono infatti espressione del “campo largo” che ha portato alla vittoria di Gaetano Manfredi, da ieri nuovo sindaco di Napoli. Trieste

Si va al ballottaggio a Trieste tra il candidato del centrodestra Roberto Di Piazza e quello di centrosinistra Francesco Russo. A conclusione dello spoglio delle 238 sezioni, Dipiazza ha ottenuto il 46,92% dei voti, contro il 31,65% di Russo.

Grosseto

Antonfrancesco Vivarelli Colonna è il nuovo sindaco di Grosseto. A conclusione dello spoglio di tutte le 76 sezioni, Vivarelli Colonna, candidato di centrodestra, ha ottenuto il 56,2% dei voti, contro il 31,09% del candidato di centrosinistra-M5s Leonardo Culicchi.

Ravenna

Michele De Pascale, candidato appoggiato da otto liste tra le quali Pd e M5s, è il nuovo sindaco di Ravenna con il 59,47% dei voti. Dai dati definitivi del Viminale, lo sfidante Filippo Donati (appoggiato da Fdi, Lega e la lista Vivi Ravenna) si è fermato al 22,46%.

Alvaro Ancisi, appoggiato da sei liste (lista per Ravenna, Amici animali, Ravenna per i pensionati, Lista del mare, Il popolo della famiglia, Rinascimento per Ravenna) ha ottenuto il 5,03%, Veronica Verlicchi (La Pigna, Forese in comune, Italexit, Ravenna s’è desta, Noi per i lidi) il 3,86%, Alberto Ancarani (Fi e Primavera di Roma) il 3,30%, Emanuele Panizza (3v) il 2,89%, Alessandro Bongarzone (Rifondazione comunista) lo 0,85%, Gianfranco Santini (Potere al popolo) lo 0,75%, Lorenzo Ferri (Partito comunista) lo 0,66%, Oreste Bertolino (Adc) lo 0,49%, Matteo Rossini (Ri Riconquistare l’Italia) lo 0,23%.

Rimini

Jamil Sadegholvaad è il nuovo sindaco di Rimini. Sostenuto dal Pd e da alcune liste civiche, si è imposto al primo turno con il 51,32% dei voti, contro il 32,94% del candidato del centrodestra Enzo Ceccarelli.

Varese

Si andrà al ballottaggio a Varese per conoscere il nome del nuovo sindaco. A conclusione dello spoglio delle 85 sezioni, il candidato del centrosinistra-M5s Davide Galimberti ha ottenuto il 48% dei voti, contro il 44,89% del candidato del centrodestra Matteo Luigi Bianchi.

Novara

Il candidato di centrodestra e sindaco uscente Alessandro Canelli si conferma al primo turno sindaco di Novara con il 69,59% dei voti. Secondo in dati definitivi del Viminale, lo sfidante Nicola Fonzo, appoggiato da Pd e lista Insieme per Novara, si è fermato al 20,46%. Mario Iacopino (M5s e Novara in Comune) è al 6,43%, Sergio De Stasio (Azione) al 2,57%, Paolo Vanoli (Mpl) allo 0,96%.