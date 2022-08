3 agosto, Porto Cesareo, in pronvincia di Lecce, concerto all’aperto con piscina. Chi canta è Rhove, che si sta esibendo in “Shakerando” e succede qualcosa di inaspettato. Il rapper scaravanta una fan in acqua. Si scatenano le solite polemiche. Fino alla sua replica.

Rhove butta una fan dentro la piscina pic.twitter.com/dJkUxtUy7E — Trash Italiano (@trash_italiano) August 4, 2022

La polemica per Rhove che butta una fan in piscina durante un concerto | VIDEO

Il cantante ha spinto la ragazza in acqua e poi poco dopo ha detto: “Un applauso alla ragazza che si è fatta un tuffo in piscina“. In tanti hanno criticato l’episodio, Lui si giustifica dicendo, sui suoi social, che si è trattato di uno scherzo. Ma le sue parole non hanno placato il polverone per il suo comportamento

Io avrei voluto vedere quanto questo gesto sarebbe stato amichevole se la ragazza non avesse saputo nuotare, o se le fosse preso il panico per il tuffo che le ha fatto fare. Rhove avrebbe bisogno di essere rieducato, altro che fare concerti, se i suoi si possono definire tali. pic.twitter.com/WDoOgova7p — cristian (@mariahshoney_) August 4, 2022





Non è la prima volta che Rhove fa discutere: qualche tempo fa il rapper durante un esibizione si era reso protagonista di un atteggiamento alquanto controverso nei confronti del pubblico presente nel parterre.

Ma chi si crede di essere sto rhove pic.twitter.com/5umlUcNywn — doro.𓃠🌘 (🪷) (@1aetorod9) July 13, 2022

Rhove dopo aver smesso di cantare aveva preso il microfono per apostrofare il pubblico:

“Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un caz*o! È un problema. Quindi bella per chi ha saltato, per il resto mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più. Ciao”.

Una reazione che ha provocato molte polemiche, anche da parte dei Pinguini Tattici nucleari.