«Renzi si crede Napoleone ma è una pernacchia»

Rino Formica, colonna del Partito Socialista di Bettino Craxi, va all’attacco di Matteo Renzi e di Italia Viva. Il casus belli è l’associazione del nuovo partito di Renzi con Nencini che ha permesso a Italia Viva di formare il gruppo, una cosa che non è per niente andata giù ai vecchi socialisti, tra cui lui e Martelli:

Evidentemente era a disagio nel Pd, quel partito non gli dava più soddisfazione. Renzi è nato qualche secolo dopo Napoleone, eppure non è l’unico Napoleone in giro, ce ne sono ancora tanti. Però in genere sono nei manicomi.

Bene.

Poi ci sono gli amici che hanno seguito Renzi in Italia Viva. Per questioni di fedeltà e lealtà, che non sono mica un disvalore. Da buoni amici, si comportano come i medici dei pazzi: devono dirgli di sì. Sono Napoleone? Sì, è vero, sei Napoleone.È la pazienza dei medici dei pazzi.

Benissimo. Questo gruppetto napoleonico però ha un potere di ricatto sul nuovo governo.

Guardi, questo governo si troverà presto a fare i conti con problemi ben più vitali.