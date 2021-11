Sono i due leader dei partiti che, negli ultimi tempi, sembrano essere più in difficoltà nei sondaggi. Ma sono loro a essersi presi la scena nel corso delle ultime settimane, con un battibecco a distanza che – almeno per il momento – non porterà a un confronto/duello pubblico. E così dopo che Giuseppe Conte ha accusato più volte Matteo Renzi per le sue “assenze” in Parlamento per volare verso altri lidi (retribuiti), il leader di Italia Viva scomoda una sua vecchia conoscenza scolastica e la paragona al capo del MoVimento 5 Stelle.

Renzi paragona Conte al bulletto che voleva picchiarlo alle scuole medie

Tutto è partito con le “13 domande” scritte dal leader pentastellato e rivolte al numero uno di Italia Viva. Questioni che, a quanto pare, non saranno mai risolte dato che Renzi ha risposto di esser pronto a un confronto pubblico con Conte, mentre quest’ultimo gli ha dato picche. E oggi, con le provocazioni che vanno avanti come le ciliegie (una tira l’altra), l’ex Segretario del PD ha tirato altre due stoccata al suo rivale politico: “Conte non ha capito che politica è confronto e scappa perché ha paura. Ha paura di tutto, anche della sua ombra. Del resto lui sta alla politica come io sto al sanscrito antico”.

E poi quel ricordo d’infanzia, quando andava a scuola e se le promettevano con un suo compagno: “Mi ricorda un mio amico che, a scuola media, provocava: ‘Oh, ci si vede alle 2 appena suona la campanella e si fa a cazzotti’. Alle due io mi presentavo. Ma lui era già scappato a casa impaurito. Peccato, ma non accaniamoci. Ci sta già pensando Di Maio a fargli le scarpe, non attacchiamo anche noi il povero Giuseppi”. Insomma, vecchie storie e nuovi rancori. Come se la politica sia diventata, improvvisamente, una rissa da strada. Ma, forse, è davvero così.

(foto: da Instagram)