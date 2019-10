Renata Polverini, ex sindacalista dell’UGL e dimenticabile presidente della Regione Lazio per il PdL, si è autosospesa dal gruppo di Forza Italia ed è passata al misto. Il casus belli è stata una legge sullo ius culturae proposta dalla deputata.

Renata Polverini verso Italia Viva

“È la prima volta che accade una cosa simile”, ha detto la Polverini, ”A questo punto ritengo di dovermi autosospendere dal gruppo di Fi anche per avviare una serena riflessione sulla possibilità di continuare le battaglie che hanno sempre caratterizzato la mia attività politica e professionale in un partito che sembra aver smarrito lo spirito liberale e riformista delle origini”. Ma alcuni raccontano che l’insofferenza di Polverini venga da lontano e quello di ieri sarebbe stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. Molto attiva durante la crisi del governo gialloverde per favorire la costituzione di un governo istituzionale con tutti i partiti dentro al fine di evitare le urne, Polverini è stata indicata come una dei capofila dell’ala ‘responsabile’ forzista, perché sin dal primo momento contraria a un partito subalterno alla Lega salviniana. Polverini, che ha partecipato alla cena degli anti-sovranisti organizzata da Mara Carfagna, non ha mai nascosto la sua netta contrarietà alla linea filosalviniana sposata da una parte della classe dirigente di Fi.

Da qui le voci, diffuse dopo la scissione di Matteo Renzi dal Pd e tornate a circolare con forza in queste ore, di un possibile approdo finale dell’ex governatore a ‘Italia Viva‘. Avvicinata alla Camera, subito dopo la notizia dell’autosospensione, seduta sui uno dei divanetti di Montecitorio, Polverini ‘dribbla’ più volte la domanda su un suo addio a Fi per passare con i renziani. Raggiunta al telefono in serata, l’esponente azzurra ”smentisce” un ‘trasloco’ a Iv e si limita a ribadire che ”si è autosospesa dal gruppo”.

