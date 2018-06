Il partito di opposizione Sweden Democrats, noto per le sue posizioni euroscettiche e contro gli immigrati, ha preannunciato la volontà di promuovere un referendum sull’appartenenza della Svezia all’Unione europea dopo le elezioni generali che si terranno a settembre. Il leader di SD, Jimmie Akesson, in un’intervista al quotidiano Dagens Industri, ha ribadito le sue critiche alla Ue, alla quale, ha detto, la Svezia “paga un incredibile quantità di denaro e riceve in cambio incredibilmente poco”, riporta l’agenzia Bloomberg.

Il partito svedese che chiede un referendum sull’Unione Europea

Dopo la pubblicazione dell’intervista la corona svedese, in rosso rispetto a tutte le valute, è arrivata a perdere fino allo 0,8% sull’euro, per poi recuperare parte delle perdite. Per poter indire un referendum costituzionale occorrono almeno 117 voti in Parlamento. Attualmente Sd, dispone di 42 seggi su un totale di 349, dopo aver ottenuto il 12,9% alle ultime elezioni. Secondo i sondaggi che si tengono costantemente nel Paese la maggioranza degli svedesi è a favore dell’adesione all’Unione europea. In un tweet il ministro degli Esteri svedese, Margot Wallström, ha detto che lasciare la Ue “colpirebbe la Svezia e porterebbe insicurezza per la gente comune. Nel mondo incerto di oggi serve più cooperazione, non meno”. Secondo Elisabet Kopelman, economista di SEB a Stoccolma l’uscita della Ue è “uno scenario molto improbabile”.

Akesson ha anche detto che il deficit da 100 miliardi che si aprirà con l’uscita del Regno Unito dopo il referendum sulla Brexit costringerà la Svezia a ulteriori esborsi. Il conto era in realtà una stima del Financial Times e la cifra teneva conto dei 10-15 miliardi dei sussidi agricoli voluti da Parigi e Varsavia per il 2019/2020 e del rifiuto, da parte di Berlino, di lasciare a Londra la sua quota degli edifici comunitari.

Sweden Democrats e le elezioni

Sweden Democrats ha ottenuto il 12,9% dei voti nelle elezioni del 2014, diventando così il terzo partito più grande di Svezia e registrando un aumento di popolarità a causa della crisi dei migranti. La Svezia va al voto in questo autunno e Åkesson vorrebbe tenere il referendum sull’adesione del paese insieme alle elezioni.

Un anno fa era stato un altro leader di Sweden Democrats, Peter Lundgren, a pronosticare l’uscita dall’Unione Europea per la Svezia dopo la Brexit. Lundgren sosteneva che il suo partito sarebbe diventato il primo di Svezia alle prossime elezioni.