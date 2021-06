“Roma non ha bisogno di persone che si fanno foto nude sul water” | VIDEO

Da mesi è stata presa di mira dal deputato, critico d’arte e sindaco di Sutri con il suo classico stile comunicativo. Oggi è arrivato il giorno della vendetta dialettica. Virginia Raggi contro Sgarbi ricorda quel passato di foto pubblicate sui social: immagini di nudo (o quasi) seduto sul gabinetto di casa. Ora che il nome di Sgarbi è stato ufficialmente indicato da Matteo Salvini come futuro Assessore alla Cultura di Roma – in caso di vittoria di Enrico Michetti alle prossime elezioni comunali capitoline -, l’attuale sindaca si leva qualche sassolino dalla sua scarpa.

Raggi contro Sgarbi, la sindaca di Roma cita la foto del critico d’arte sul gabinetto

“Il centrodestra appare spaccato in due ma giustamente lei mi ricorda anche Sgarbi – ha detto Virginia Raggi rispondendo a una domanda di Myrta Merlino sulla squadra scelta dal Centrodestra per conquistare il Campidoglio -. Ne mettono insieme tre per farne uno. Tra l’altro io spero che Sgarbi non voglia fare il ministro (l’assessore, ndr) del Rinascimento dal water di casa sua. Ci ricordiamo tutte quelle foto. Roma non ha bisogno di persone che si fanno foto nude o sul water”.

Le tensioni tra i due proseguono da mesi, con Sgarbi che ha continuamente attaccato – come per la storia dei fuochi d’artificio a Capodanno – l’attuale capo del Campidoglio. Anche con epiteti sgradevoli e sgraditi. Attacchi subiti con poche reazioni avverse da parte dei “colleghi” politici: “Ho ricevuto tanti attacchi sessisti. Da Giorgia Meloni non è mai mancato un messaggio di solidarietà, molte altre politiche di altri schieramenti non lo hanno fatto”.

Chi vincerà le elezioni?

Le forze in campo, dopo la scelta del Centrodestra, sono ben definite. Per completare il quadro mancano solamente le primarie del Partito Democratico per la scelta del candidato. Ma Virginia Raggi è sicura di una cosa: “Io sono la vera alternativa alla Lega Nord. Lo ricordiamo la Lega nord è quella di ‘Roma ladrona’. I romani non se lo scordano, non si scordano del patto della pajata”