Ragazzina di 12 anni sfregiata al volto con un coltello: si cerca un 17enne

A Napoli una ragazzina di 12 anni è stata sfregiata al viso con un coltello. La giovane, arrivata all’1.30 di questa notte all’ospedale Pellegrini, aveva una ferita profonda provocata, a quanto pare, con un’arma da taglio. È stata sottoposta dai medici ad un’operazione chirurgica per fermare l’emorragia, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La ragazzina ha riferito il nome dell’aggressore ai medici del Santobono. Sul suo volto, la giovane avrà cicatrici permanenti.

Dodicenne sfregiata al volto con un coltello: avrà cicatrici permanenti

Ennesima aggressione, stavolta ai danni di una ragazzina di 12 anni. Sono stati subito allertati i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro e della Sezione di Intervento Operativo (SIO). A provocare la ferita, che resterà per sempre sul volto della ragazzina, forse un ragazzo di 17 anni, che l’avrebbe colpita per “motivi di gelosia”. A indicare l’aggressore è stata proprio la vittima. Le forze dell’ordine starebbero cercando il ragazzo per chiarire meglio la sua posizione. La dodicenne è stata medicata prima nell’ospedale Vecchio Pellegrini e poi è stata trasferita nell’ospedale pediatrico Santobono, da cui è stata dimessa con una prima prognosi di 30 giorni per una lesione permanente al viso. Ora si troverebbe a casa.