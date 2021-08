Quelli che se la prendono con Valerio Lundini per aver detto che Babbo Natale non esiste | VIDEO

Il signore dalla barba bianca e dalla pancia pronunciata, che ogni anno si veste di rosso e arriva con la slitta trainata dalle sue renne magiche per portare i regali ai bambini di tutto il mondo i regali nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, non esiste. Lo sanno tutti. Santa Claus o Babbo Natale (nome che cambia in base alle diverse culture) è un prodotto “della fantasia” propinato ai più piccoli e diventato anche “oggetto commerciale” da parte di molte aziende che sfrutto la sua (in)esistenza per pubblicizzare i loro prodotti. Una verità che sanno tutti, ma quando viene rivelata in televisione fa sollevare inutili polveroni. Ed ecco il caso di Valerio Lundini che svela la “storia” di Babbo Natale e viene attaccato sui social dai genitori.

Lundini Babbo Natale, dice che non esiste e i genitori lo criticano

L’intervista è stata mandata in onda durante l’edizione serale del Tg3 andato in onda martedì 17 agosto. Valerio Lundini era a Parma per esibirsi sul palco in compagnia del suo gruppo, i “Vazzanikki”. Sul palco è stato raggiunto dalle telecamere e dai microfoni del telegiornale Rai e si è fatto “sfuggire” una frase: “Ho imparato a suonare perché da bambino Babbo Natale, che poi ho scoperto essere i miei genitori, mi portò una pianolina con dei suonini e avevo imparato a fare ‘Se telefonando’ di Mina e un pezzo degli Oliver Onions”. Poi prosegue spiegando altri dettagli che diventano secondari in questa storia. Sta di fatto che sui social alcuni genitori si sono risentiti. E a pubblicare una serie di commenti contro di lui è stato lo stesso comico e presentatore nelle sue Instagram Stories (raccolti nel video che segue).

19 Agosto 2021 ⁦@valeriolundini⁩ – in un’intervista al TG3 – dice che Babbo Natale non esiste: i genitori gli scrivono indignati pic.twitter.com/rRZW1SZlqm — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) August 19, 2021

Tra il serio e il faceto, dunque, alcune persone si sono veramente risentite per la storia Valerio Lundini Babbo Natale. La sua colpa? Aver rivelato ai più piccoli (ha un grande seguito anche sui social, ma forse non è lo stesso pubblico che segue il TG3) la non esistenza di quell’uomo barbuto vestito di rosso che dona regali.