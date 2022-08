Quando Piero Angela ha dato una lezione a tutti gli omofobi | VIDEO

Era una mente fine, empatica e sensibile quella di Piero Angela. Sì, perché oggi non diciamo addio solo a un divulgatore che ha fatto la storia del giornalismo scientifico italiano, ma anche a un educatore, a un uomo che spesso e volentieri si è fatto esempio di tolleranza e di comprensione, nonché alfiere delle minoranze e dell’accettazione delle diversità che, come sapeva bene, sono la vera benedizione della natura umana, non il suo abominio.

“Oggi finalmente le coppie omosessuali hanno potuto trovare una liberazione da una repressione terribile.” – Piero Angela a #CTCF con @fabfazio su @Raitre 👏🏼 pic.twitter.com/l3g8WJFlCL — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 24, 2021

Le parole di Piero Angela sull’omosessualità: “Coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso di quelle eterosessuali”

Nello specifico, sono rimaste scolpite nella memoria le parole pronunciate da Piero Angela sull’omosessualità, quando mise a tacere ogni cieca intolleranza e ogni miope discriminazione con un discorso chiaro, semplice e naturale, in cui sottolineava come non ci fosse differenza tra le coppie eterosessuali e quelle composte da persone dello stesso sesso. Con la pacatezza che l’ha sempre distinto, aveva detto ospite nel 2021 a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio su Rai 3:

Noi parleremo prevalentemente della coppia uomo-donna, ma sappiamo che oggi, finalmente, le coppie omosessuali hanno potuto trovare una liberazione da una repressione terribile andata avanti per tutta la storia. Una cosa importante da capire, è che spesso viene vista l’omosessualità come un rapporto fisico, contro natura. Ma in realtà le coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso. Attrazione, innamoramento, gelosia, tradimento, vita di coppia, i figli. Hanno sentimenti, amori, passioni, esattamente come le coppie eterosessuali. Questo bisogna capirlo bene perché altrimenti non si capisce questa necessità di esprimersi che hanno ultimamente.

Il video delle parole del divulgatore scientifico sull’omosessualità divenne presto virale, dato che il suo discorso venne fatto proprio nel momento clou del dibattito sul Ddl Zan. A dimostrazione di come a Piero Angela il coraggio di esporsi non sia mai mancato.