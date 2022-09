Quando la Regina Elisabetta rimproverò Berlusconi davanti agli altri leader mondiali | VIDEO

Dagli archivi storici della rete, dopo l’annuncio ufficiale della sua morte, è riemerso un filmato che risale a diversi anni fa. Era una delle riunioni del G20, con i principali leader mondiali che si erano riuniti a Buckingam Palace. Al termine dell’incontro, come da tradizione, tutti si riunirono in una delle sale del palazzo reale per scattare una foto di rito e immortalare quel momento. Lì presente, nelle vesti di “padrona di casa” c’era anche la Regina Elisabetta II, seduta al centro della scena. In posa, insieme agli altri. Poi, dopo lo scatto, il rimprovero a Silvio Berlusconi.

Quando i pochi capelli posticci di Silvio @berlusconi vennero ben ‘pettinati’ da una breve lezione di stile anglosassone… La solita figura da cafone#laPeggiore_DESTRA_diSempre#QueenElizabeth pic.twitter.com/L8GldO18cj — 🇮🇹 Marco Skino  #facciamorete (@MPSkino) September 8, 2022

Regina Elisabetta rimprovera Berlusconi per aver gridato

Il contesto storico, dunque, è quello di una cerimonia ufficiale in quel palazzo simbolo della monarchia inglese. E lì c’erano tutti i leader politici e capi di Stato principali dell’epoca. Al summit di Londra, infatti, parteciparono il premier britannico Gordon Brown, i Presidenti di Argentina, Brasile, Francia e Russia, la cancelliera tedesca Angela Merkel e molti altri. Compresi Silvio Berlusconi, in rappresentanza dell’Italia, e Barack Obama (Stati Uniti). E proprio questi ultimi due, il presidente americano senza alcuna “colpa”, furono i protagonisti di questo siparietto.

Al termine dello shooting, infatti, Berlusconi ha gridato: “Mister Obama!”. Un’azione che provocò le risate dei presenti. Ma l’etichetta reale non prevedeva questo slancio di entusiasmo dialettico e ad alta voce. E, infatti, nel filmato si vede la Regina Elisabetta che si volta e dice: “Ma perché devi urlare così?”. All’epoca dei fatti si parlò subito di una Regina infastidita per il comportamento del Presidente del Consiglio italiano. Poi, però, un comunicato ufficiale di Buckingam Palace smentì il tutto e parlò di clima gioviale.