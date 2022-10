Quando Ignazio La Russa mostrava gioiosamente i busti del duce e i cimeli fascisti | VIDEO

In attesa di domani, giovedì 13 ottobre 2022, giorno in cui le Camere si riuniranno per la prima volta per dare il via alle nuova legislatura, sembra che le trattative tra i partiti di centrodestra per scegliere i prossimi Presidenti di Camera e Senato siano arrivate alla classica chiusura del cerchio: Riccardo Molinari (Lega) a Montecitorio e Ignazio La Russa (FdI) a Palazzo Madama. E proprio dall’archivio storico attorno alla vita del senatore di Fratelli d’Italia è ritornato in auge un video che immortala quel che colleziona all’interno della sua casa.

Immagini del Ventennio, foto del colonialismo fascista, camice nere e Balilla. Ma soprattutto bassorilievi, busti e statue del Duce nella casa di Ignazio La Russa, possibile futuro presidente del Senato. Seconda carica dello Stato. #matrice pic.twitter.com/pKOFyHrd6V — Alekos Prete (@AlekosPrete) October 11, 2022

Ignazio La Russa e la collezione di busti del duce e cimeli fascisti

Non farfalle, non figurine di calciatori. Ma busti del duce, simboli del colonialismo, effigi e ammennicoli del fascismo. Compresa una statuetta bronzea di Benito Mussolini con un’aggiunta: ai suoi piedi, infatti, lo stesso Ignazio La Russa spiega di aver inserito un “simbolo comunista”. Poi le foto lungo le pareti. Insomma, un vero e proprio piccolo museo di cimeli fascisti e di riferimenti al Duce. Il video non è recente, ma neanche troppo datato. Questo estratto fa parte di una lunga intervista-video realizzata e pubblicata dal Corriere della Sera nel 2018. Quattro anni fa, quando il probabile prossimo Presidente del Senato era già Senatore della Repubblica eletto con Fratelli d’Italia. E lì, davanti alle telecamere, mostra felice quella sua collezione di cimeli fascisti. In forme diverse, ma dallo stesso impatto visivo.

Il video è trapelato, nuovamente, nelle ultime ore. Nel 2018, infatti, non ci furono aspre polemiche. Ma ora che potrebbe diventare la seconda carica dello Stato, ovviamente la misura e la percezione cambiano radicalmente. Soprattutto poche settimane dopo la polemica per il saluto romano fatto da suo fratello Romano La Russa durante un funerale. Soprattutto dopo aver detto, di recente, che in Fratelli d’Italia “non c’è spazio per i nostalgici”. Ma lui, come dimostrato da quel filmato di soli 4 anni fa, è un collezionista assiduo di oggetti e ammennicoli relativi al ventennio.