Primarie PD, Zingaretti al 51% nei circoli

In attesa dei dati ufficiali delle Convenzioni dei circoli che martedì dovrebbero essere diffusi dalla commissione di garanzia, quelli parziali con oltre 136 mila iscritti fotografano una partita che registra Zingaretti al 50,8%, Martina al 32,6%, Giachetti 12,2%, Boccia 2,9% Corallo 0,8, Saladino 0,7%. Sarà possibile votare ancora entro oggi ma in alcune regioni del Sud le Convenzioni dei circoli procedono al rallentatore. Ad esempio, in Sicilia mancherebbero all’appello i dati di quattro province: Siracusa, Palermo, Trapani ed Enna.

Intanto torna a far sentire la sua voce Marco Minniti, che doveva essere il candidato renziano “forte” da contrapporre a Zingaretti ma ha mollato la corsa proprio a causa dei dissapori con il senatore di Scandicci: nel colloquio con Giovanna Casadio di Repubblica l’ex ministro dell’Interno ha tenuto a far sapere per chi voterà alle primarie: