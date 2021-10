La situazione al porto di Trieste secondo il governatore Fedriga

Il blocco, al momento, non c’è e non c’è stato. La protesta dei portuali di Trieste prosegue, ma il porto non è stato bloccato. Come spiegato questa mattina, infatti, i “duri e puri” che manifestano contro l’estensione del Green Pass al mondo del lavoro si sono ridotti e quasi isolati rispetto agli altri che hanno comunque deciso di incrociare le braccia. All’alba erano poche decine, ma con il passare delle ore il numero è aumentato. Sta di fatto che – al netto di qualche episodio placato dagli stessi partecipanti – la situazione è “meno grave” del previsto.

Portuali di Trieste, Fedriga conferma: “Il porto non è bloccato”

La conferma arriva direttamente dal governatore della Regione Friuli-Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga ai microfoni di SkyTg24: “Il porto funzionaOvviamente in alcuni passaggi ci saranno difficoltà e ranghi ridotti, ma funziona. Ho chiesto di tenere bassa la temperatura evitando scontri frontali per non danneggiare l’economia di un Paese, dato che danneggiare l’attività del Porto di Trieste significa danneggiare un grande numero di aziende che lavorano nell’indotto”.

Parole che confermano le indicazioni arrivate fin dalla giornata di ieri. Il blocco del porto di Trieste, infatti, era stato giudicato come “illegittimo e illegale” dal presidente della commissione garanzia degli scioperi Giuseppe Santoro Passarelli. E anche la matassa dei manifestanti si è dipanata in diverse direzioni: in pochi hanno deciso di mantenere la linea dura contro tutto e tutti, molti altri – invece – hanno aperto a una trattativa con il governo (che, per il momento, non è prevista) e all’ipotesi di incrociare le braccia solamente oggi. Solamente in forma simbolica. Per il momento, dunque, la manifestazione dei portuali di Trieste prosegue consentendo a cui vuole lavorare di accedere al porto, senza problemi. Anche se alcuni testimoni parlano di alcuni tir che hanno fatto marcia indietro. Ma il governatore Fedriga dice che la situazione è sotto controllo.

(foto: da Instagram)