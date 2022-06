La risposta di Bersani a Sorgi che lo paragona a Salvini: “Non ho mai scambiato due Mattarella per mezzo Putin” | VIDEO

“Bersani e Conte fanno finta di non accorgersi che Salvini è sulle loro stesse posizioni”: a Dimartedì l’editorialista de La Stampa Marcello Sorgi stuzzica l’ospite in studio, il deputato di LeU, che replica. “Mi faccia dire a Sorgi, dice che ci sono i putiniani in Italia. Ma noi abbiamo una storia alle spalle. Non mi può sbattere insieme a Salvini. Io non ho mai detto che darei due Mattarella per un Putin. Non può accostarmi con Berlusconi, non abbiamo mai scambiato letti a baldacchino e neanche coperte, eccetera”. “Parlavo della posizione finale”, ribatte Sorgi.

Dal discorso appare chiaro che Bersani rifugge ogni accostamento con quelli che lui reputa i veri “putiniani” d’Italia. L’ex segretario del Pd ha aggiunto: “Noi siamo una democrazia, non siamo in guerra. Il concetto di disinformazione è un concetto molto labile. Le notizie false in una democrazia che non è in guerra si combattono con le notizie vere, col quarto potere, con la stampa, con i giornalisti con la schiena dritta. Se invece si pensasse che c’è una centrale estera che sta organizzando dei meccanismi di destabilizzazione penso che ci arriveranno gli 007, non le indagini conoscitive del Copasir, se ci sono. Perché a prendere il tema dalla coda, cioè da qui, finisce in un elenco anche il sovrintendente della Scala che apre la stagione con Musorgskij”.