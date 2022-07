Piacenza è in Lombardia: l’errore da matita blu del ministero dell’istruzione (che poi corregge)

La geografia, come la matematica, non è un’opinione. Eppure, secondo il Ministero dell’Istruzione, la città di Piacenza si trova in Lombardia, nonostante sulle cartine geografiche di tutto il mondo quel Comune si trovi all’interno dei confini della Regione Emilia-Romagna. Un errore da matita blu all’interno di un documento ufficiale del dicastero. A segnalarlo è stato un utente sui social e, successivamente, gli stessi uffici del Ministro Patrizio Bianchi hanno comunicato la correzione di quella grossolana gaffe.

Ministero dell’istruzione Italiana A.D. 2022. Superfluo ogni commento! pic.twitter.com/Te5WhlLskd — Francesco Di Giuseppe (@FraDiGiuseppe) July 6, 2022

Piacenza in Lombardia, l’errore in un documento del Ministero dell’Istruzione

In realtà, Piacenza in Lombardia non è l’unico errore presente all’interno di quel documento. Più in alto, infatti, la città di Chieti è giustamente localizzata in Abruzzo, ma a essere sbagliato è il nome della Regione: Abbruzzo, con due “b”. Ma se questo secondo può rientrare nel cassetto delle sviste grammaticali (pur sempre gravi), quello della collocazione regionale sbagliata di un Comune è di gran lunga più pesante.

Anche perché si tratta di un documento ufficiale firmato dal direttore generale del Ministero dell’Istruzione Fabrizio Manca. In particolare, è un allegato (che ora è stato corretto) di un decreto ministeriale destinato ai licei (classici e scientifici, sia statali che paritari), ai licei scientifici statali e paritari con un percorso (opzionale) dedicato alle “Scienze applicate” e a tutti i licei scientifici (sempre statali e paritari) a indirizzo sportivo. E, quell’allegato, conteneva l’elenco delle provincie che possono procedere con l’attivazione e il potenziamento del percorso scolastico di “Biologia con curvatura biomedica”.

Il problema, dunque, è sempre la matrice. Perché il Ministero dell’Istruzione – e non solo in quanto estensione di un’istituzione, ma per il proprio ruolo e la propria responsabilità nei confronti della formazione dei giovani studenti – non dovrebbe commettere certi errori. Né grammaticali, né geografici. Quindi Abruzzo è con una sola “b”, mentre confermiamo che Piacenza è ancora in Emilia-Romagna.