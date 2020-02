Peter Pellegrini e il rischio quarantena per tutti i leader europei

“C’è un altro grande giallo, quello del Premier slovacco Peter Pellegrini. La sua portavoce ha fatto sapere che ha una polmonite. Il Premier slovacco ha incontrato vari Premier europei, compreso Giuseppe Conte. Se venisse fuori che il Premier Slovacco ha il coronavirus bisognerebbe mettere in quarantena Macron, Conte e tutti i leader europei”: Corrado Formigli ieri da Gaia Tortora ha segnalato che la situazione per i leader europei potrebbe farsi grigia da un momento all’altro: Peter Pellegrini è stato ricoverato in ospedale sabato e le sue condizioni hanno dato origine a voci – rapidamente smentite ufficialmente – sulla suo contagio da nuovo coronavirus. “Il premier è esausto e ha la polmonite, ma è tutto”, ha spiegato la portavoce del governo slovacco, Patricia Macikova, rispondendo ai dubbi sulle sue condizioni di salute. Le voci sul suo contagio circolavano anche negli ambienti europei, dove Pellegrini aveva partecipato giovedì scorso al vertice Ue sul bilancio, insieme a tutti i leader dell’Unione.

Pellegrini in teoria giovedì poteva essere già ammalato e quindi, sempre in teoria, tutti quelli che sono stati a stretto contatto con lui (come succede durante i vertici europei di solito) andrebbero messi in quarantena. Intanto in un post su Facebook lo stesso capo del governo di Bratislava, ringraziando i suoi concittadini per i tanti messaggi di “incoraggiamento” ricevuti, ha tranquillizzato tutti: “Credo che domani sarò in grado di tornare al lavoro”, ha annunciato Pellegrini, in vista del voto di sabato per le elezioni parlamentari.

