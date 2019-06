Perché Totti ha sfottuto il giornalista Alessandro Austini

Durante la conferenza stampa di addio alla Roma, Francesco Totti ha pesantemente sfottuto il giornalista del Tempo Alessandro Austini. In questo spezzone vediamo il momento in cui Austini prende la parola e già lì la faccia di Totti è tutto un programma visto che lo guarda e sembra quasi fargli un cenno con la testa prima di dire “Austini? Eheheh, ridi Austini… A te ti rispondo con il cinque per cento…”, mentre l’altro dice “Su Mihajlovic sono in buona compagnia…”.

Austini sul Tempo, così come altri su altri giornali, ha infatti raccontato che Totti ha telefonato a Mihajlovic voleva lui sulla panchina della Roma e nello stesso articolo che Pallotta non ha ascoltato Baldini per portare Fonseca a Roma. Altri hanno invece scritto che Mihajovic non è venuto alla Roma proprio a causa dell’opposizione di Francesco.

C’è da segnalare che in questi giorni sono comparse anche alcune scritte sui muri contro Austini (e Carlo Bonini, co-autore dell’articolo su De Rossi pubblicato da Repubblica): al giornalista del Tempo viene dato del “servo” (della società) e poi, accomunandolo a Bonini, viene definito “figlio di Baldini”, ovvero del dirigente che dall’epoca del suo ritorno in società ha sempre voluto Totti fuori dalla A.S. Roma.

D’altro canto Austini è da molto tempo nel mirino dei social network, che gli rimproverano in particolar modo la tendenza ad essere troppo attento alle ragioni della società: anche nell’occasione ha chiesto a Totti se Pallotta mentisse quando nell’intervista che il presidente della Roma ha rilasciato al sito della società (per non parlare con i giornali ed evitare domande scomode o risposte difficili) ha detto che l’ex capitano ha avuto un ruolo nelle scelte aziendali, cosa che Totti ha negato. Una domanda che può essere rivolta oggi a Totti ma non a Pallotta e Baldini, i quali si guardano bene dal venire a Roma per spiegare le loro decisioni (come quella di Monchi, che ancora grida vendetta).

E ancora, nell’articolo pubblicato stamattina sul Tempo Austini scrive: “Domani inizierà le vacanze a Ibiza, a inizio luglio, mentre la Roma starà sudando a Pinzolo, lui è atteso come testimonial (dal 1° al 7) del torneo Gillette Padel Vip a Sabaudia, la sua storica residenza estiva”. L’immagine di Totti in vacanza mentre la Roma “suda” già tradisce un certo bias, ma non aggiungere che si tratta di un torneo di beneficenza per raccogliere fondi per la lotta alla leucemia lascia allo scoperto l’intenzione della macchina del fango.

