Perché Paolo Sottocorona oggi non è in studio? | VIDEO

È uno dei personaggi di riferimento del pubblico televisivo, raccontando sempre in modo originale e competente la situazione meteorologica in Italia e le previsione per i prossimi giorni e le prossime ore. Quindi, ogni qualvolta non è presente negli studi mattutini di La7 – tra Omnibus e Coffee Break – i telespettatori si sentono persi e si domandano: perché Paolo Sottocorona non è in studio? E anche questa mattina la dinamica è stata la stessa, visto che il quasi 74enne (compirà gli anni il prossimo 17 dicembre) ha effettuato il suo collegamento direttamente da casa sua.

Perché Paolo Sottocorona non è in studio oggi?

Le cuffie e il microfono a cingergli la testa, con un collegamento a Internet non proprio dei migliori. Nonostante le difficoltà, l’ex ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, ha portato avanti il suo racconto sul meteo di oggi e le previsioni per le prossime giornata in Italia. Ma perché Paolo Sottocorona non è in studio? Qualche tempo fa, era il maggio dello scorso anno, la sua assenza era stata provocata da un piccolo incidente in scooter che lo tenne lontano dagli schermi di La7 per alcuni giorni. Nulla di grave, per sua fortuna.

Oggi, invece, non è in studio per altri motivi. Anzi, fin dalla giornata di ieri. Questa assenza – ma presenza in collegamento streaming – è stata spiegata dalla community Facebook che ha creato una vera e propria fanpage di Paolo Sottocorona: in studio, nei giorni scorsi, una persona è risultata positiva ai testi anti-Covid. Quindi, per precauzione, è stato consigliato agli “attori” protagonisti della trasmissione (a quelli che hanno interagito e avuto contatti con la persona contagiata) di sottoporsi a una quarantena preventiva. Per il momento, dunque, racconterà – a suo modo – il meteo in Italia direttamente dal salotto di casa sua, con sullo sfondo la sua libreria.

(foto e video: da Omnibus, La7)