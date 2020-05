cosa è successo a paolo sottocorona

Paolo Sottocorona non è in onda oggi con le sue previsioni meteo; ha avuto un piccolo incidente con la moto come hanno già notato i suoi fan più attenti. Si è rotto due costole e ha preso “botte” dappertutto dopo aver fatto un volo. Tutta colpa delle auto che vanno più veloci in città in questo periodo.

Nonostante qualcuno pensi ci sia meno traffico nella fase 2 il meteorologo è rimasto vittima di uno scontro con una macchina:

@OmnibusLa7 auguri di pronta guarigione per Paolo Sottocorona: è vero noi scooteristi siamo in pericolo oggi più di ieri! 😷😷😷 — RosarioLoCiceroMadè (@RosarioMadejr) May 8, 2020

Ha ragione Sottocorona, anche con poche macchine le persone corrono più di prima.

Fate qualcosa.

A Roma ci sono più incidenti, anche con la Fase 2#omnibusla7 #La7 — Alessia (@alessia9514) May 8, 2020

La notizia è stata data a Omnibus da lui stesso per spiegare la sua assenza fisica. Sottocorona è infatti intervenuto telefonicamente e ha raccontato cosa gli è successo, oltre a fare come di consueto le sue previsioni meteo. Per una decina di giorni non apparirà in video. Lo sentiremo soltanto. Anche nel 2016 Sottocorona si era assentato dal servizio:

Per motivi personali il Capitàno Paolo Sottocorona sarà assente per qualche settimana. Paolo ci tiene a farvi sapere che sta bene (ma poteva andare molto peggio!), dovrà solo stare fermo per un po’.

Ringrazia tutti gli amici di Centrometeo e noi a nostra volta ringraziamo lui per la sua consueta presenza e generosità.

Forza Paolo!!!



Sottocorona ha comunque onorato il suo impegno per le previsioni meteo a Omnibus “lavorando” da casa:

#meteola7

Il senso del dovere di #Sottocorona

È malato e fa le previsioni da casa ? — Donnallergica (@Donnallergica) 31 marzo 2016

