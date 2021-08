Per Rubio la colpa della tragedia afghana non è dei talebani ma delle femministe

Chef Rubio torna alla carica, questa volta non si sa bene con chi se la prenda. Il cuoco ormai più famoso per i suoi interventi social che per le deliziose pietanze che prepara, ha attaccato le donne che attaccano le donne. Una categoria così marginale nella geopolitica dei leoni da tastiera che quasi quasi non la conosce nessuno.

Comunque voi “donne” che dite ad altre donne che non la pensano come voi “zitte zoccole, state esprimendo un’opinione in suo favore solo per farvi scopare”, oltre ad essere meravigliosamente contraddittorie, siete l’emblema del fallimento del movimento femminista occidentale.🦦💦 — Rubio (@rubio_chef) August 22, 2021

Gabriele Rubini, classe 83, in un tweet ha attaccato il movimento femminista sottolineando come talvolta l’aggressione che l’aggressione di alcune donne nei confronti di altre donne risulta contrario ai dettami contenuti nei principi del femminismo.

Chef Rubio e l’ennesimo Tweet senza senso: questa volta ne sa del movimento femminista occidentale.Un profilo troppo volgare

Valutazione certo vera. Varrebbe la pena approfondire i numeri di tutto questo però e capire se Rubio ha strumentalizzato un messaggio, o è un trend che va nascendo sui social. La ripsota ad ora sembrerebbe la prima. Inutile dire che il post ha infiammato gli animi, aprendosi ad alcuni passaggi ben altro che lusinghieri per lo chef che forse ha perso la bussola.

Da brava giù — Rubio (@rubio_chef) August 22, 2021

Andrebbe ricordato a scanso di equivoci che lo chef più nazionalista d’Europa non dovrebbe mai dimenticare i principi del rispetto. Non basta una comparsata non troppo di successo su DMAX e un paio di retweet da Salvini per essere esenti dalle regole.

Ma veramente uno che risponde con “tumadre” e “accuccia” non è che possa elargire chissà quali grandi lezioni — Sailor Snickers ☾ (@sailor_snickers) August 22, 2021

Considerazione condivisa da diversi utenti che si sono detti piuttosto seccati dal suo atteggiamento, più che dalle idee sia pur deprecabili espresse.

Lo chef della televisione diventato minimamente famoso quando il piccolo schermo lanciava cuochi e non virologi, da troppo tempo ormai, offre al mondo social termini e violenza di lunguaggio che andavano bene solo ad “Unti e bisunti” parlando di Angus.