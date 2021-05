Per Pillon i ragazzi devono studiare ingegneria, mentre le “femmine le materie dell’accudimento”

Quando si pensa che dal senatore della Lega Simone Pillon non se ne possano più sentire di peggiori, lui ci smentisce. Perché oggi su Facebook ne ha scritta una che se fosse comica e lui fosse la caricatura di sé stesso (un Crozza ad esempio), farebbe abbastanza ridere. Ma è tutto reale, e allora il discorso è diverso. Il quadro che decide di commentare sui social è questo: l’università di Bari, per incentivare l’iscrizione di ragazze ad alcuni corsi di laurea (ah, e diciamo al senatore Pillon: non “femmine”, ma ragazze) ha deciso di ridurre le tasse universitarie alle studentesse che vogliono iscriversi a quelle facoltà, che solitamente sono frequentate maggiormente dai ragazzi. Un’iniziativa che però il senatore Pillon non ha gradito. Ha scritto: “L’università di Bari spinge per far iscrivere ragazze a corsi di laurea tipicamente frequentati in prevalenza dai ragazzi”. Eh vabbè. Ed ecco che arriva la frase sessista: “È naturale che i maschi siano più appassionati a discipline tecniche, tipo ingegneria mineraria per esempio, mentre le femmine abbiano una maggiore propensione per materie legate all’accudimento, come per esempio ostetricia”.

Le professioni maschili e femminili secondo Pillon

Le materie legate all’accudimento. In che senso “è naturale”? Ma che vuol dire? Ostetricia è una materia legata all’accudimento? Per Pillon forse dovremmo distinguere le lauree al femminile e quelle al maschile. Un discorso per cui – vediamo – ingegneria magari sarebbe maschile, medicina anche, psicologia femminile. E lettere? Forse femminile (chi scrive è laureato il lettere, ed è maschio). Però non è tutto qui, continua Pillon:

“Questo però non sta bene ai cultori del Gender, secondo i quali ci DEVONO essere il 50% di donne nelle miniere e il 50% di uomini a fare puericultura.Ovviamente ognuno è libero, e ci sono le sacrosante eccezioni, ma è naturale che le ragazze siano portate verso alcune professioni e i ragazzi verso altre. Imporre ai maschi di pagare più delle femmine per orientare la libera scelta di un percorso universitario è un modo di fare ideologico, finalizzato a manipolare le persone e la società”.

Cosa c’entra il Ddl Zan?

Dopo aver scritto che sia naturale che le ragazze siano “portate verso alcune professioni e i ragazzi verso altre”, il senatore Pillon non si fa sfuggire l’occasione per pronunciare qualche parola a caso -anche- sul Ddl Zan: