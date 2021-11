Continua il giallo della scomparsa della star del tennis cinese Peng Shuai. E, anche se spunta un video che la vede partecipare a un torneo a Pechino e altre foto sui social, i dubbi sulla sua effettiva libertà rimangono.

Cosa sappiamo della ricomparsa di Peng Shuai e perché il caso non è chiuso | VIDEO

Si tratta della prima apparizione pubblica dopo che la tennista ha accusato l’ex vice premier, Zhang Gaoli, di violenza sessuale. Dopo le diverse pressioni internazionali per ottenere informazioni sulla sua salute spuntano prima delle foto sui social della donna, poi il video che la vede con giacca blu e pantaloni bianchi alla Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals. Ma l’Associazione di tennis femminile non è convinta. Il capo, Steve Simon, ha affermato che i video non sono una prova del fatto che stia bene e poi ha aggiunto che “non è chiaro se sia libera e in grado di prendere decisioni e intraprendere azioni da sola, senza coercizioni o interferenze esterne”.

“Le ultime foto apparse sui social media della star del tennis cinese Peng Shuai rappresentano il suo stato attuale”, ha scritto su Twitter due giorni fa Hu Xijin, direttore del Global Times. “Nei giorni scorsi è rimasta a casa sua. Si presenterà in pubblico e parteciperà ad alcune attività”, ha aggiunto.

Sono tre le foto di cui parla il direttore, condivise da un account Twitter etichettato dal social network come “media affiliato allo Stato cinese” e sono accompagnate da una didascalia in inglese che spiega come le immagini siano state postate privatamente dalla giocatrice su Wechat per augurare “buon fine settimana” ai suoi contatti. Non si sa però a quando risalgano le foto o se le affermazioni di Hu siano vere. Quel che è certo è che le immagini sono comparse dopo che la Women’s Tennis Association ha minacciato di lasciare la Cina in assenza di chiarimenti su Peng Shuai.

I media statali cinesi hanno pubblicato anche due video sostenendo si tratti di lei. Tuttavia, anche in questo caso, non è possibile verificarne l’autenticità.

