Il PD, gli italiani che pagano le tasse e la fiscalità generale

Si vede che il Partito Democratico ha le idee chiarissime in tema di programma elettorale. Basta infatti dare un’occhiata alla sua pagina facebook per ottenere tutti i chiarimenti necessari sui punti più controversi. Come ad esempio quello sul canone RAI da abolire, per il quale che non ci si azzardi a dire che il PD non ha le idee chiare. Ecco lo status che lo testimonia:

Sostenere la Rai attraverso il contributo della fiscalità generale e non gravando sugli italiani è possibile. Lo proponiamo solo noi. Perché solo noi vogliamo davvero liberare le risorse dei cittadini.

Ora è infatti chiaro a tutti che non si graverà sugli italiani per cancellare l’odiosa tassa di possesso della televisione: si farà invece ricorso alla “fiscalità generale” (degli italiani), che invece notoriamente è in capo agli abitanti del pianeta 456787wef-Y i quali dovranno pur smetterla, una volta o l’altra, di godersi questi odiosi privilegi da kasta. Saranno quindi i marziani con la loro fiscalità generale a sostenere il peso della proposte economiche del Partito Democratico, come è giusto che sia anche perché è pronto anche un grande piano di recupero dell’evasione nei loro confronti che servirà a investire quei soldi in tagli delle tasse per gli italiani. È tempo che lo sappiano anche su Marte: è arrivato il PD, la pacchia è finita!