Una 30enne di origini britanniche ha accusato e denunciato il noto regista – premio Oscar per il miglior film nel 2006 – Paul Haggis per ripetute violenze sessuali. Secondo la donna, lo sceneggiatore e produttore cinematografico avrebbe abusato di lei per tre giorni in Puglia, dove lui si trovava per partecipare a un festival del cinema in programma questa settimana. Secondo il racconto fatto alle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe reiterato diversi rapporti sessuali non consensuali, prima di lasciare la donna in aeroporto in stato confusionale. Per questo motivo, da domenica il regista è stato posto agli arresti domiciliari nella sua camera d’albergo a Ostuni.

Paul Haggis, il regista premio Oscar accusato di violenza sessuale in Puglia

La donna conosceva Paul Haggis da alcune settimane e lo aveva raggiunto in Puglia proprio all’inizio della scorsa settimana. Il regista si trovava a Ostuni per partecipare all’Allora Fest in programma dal 21 al 26 giugno. E le violenze sessuali denunciate dalla 30enne risalirebbero alla scorsa settimana, da domenica e mercoledì. Tre giorni in cui, secondo le parole della Procura, il regista avrebbe obbligato la sua connazionale a numerosi rapporti sessuali non consenzienti. Per questo motivo, infatti, il 69enne londinese è accusato di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate.

Dopo quei tre giorni, inoltre, Haggis avrebbe riaccompagnato la donna all’aeroporto Papola Casale di Brindisi lasciandola lì “all’alba, nonostante le precarie condizioni fisiche e psicologiche”. Condizioni che hanno attirato l’attenzione del personale dello scalo pugliese e delle forze dell’ordine che l’hanno soccorsa, prima di portarla in Questura e in Ospedale per tutti gli esami di rito. Per lei è stato attivato il protocollo rosa che ha fatto scattare la denuncia nei confronti del regista che, da ieri mattina, si trova ai domiciliari nel b&b di Ostuni. Lo stesso all’interno del quale si sarebbero consumate le reiterate violenze sessuali.

E non si tratta della prima accusa simile mossa nei confronti del regista. Il premio Oscar del 2006 – con il film “Crash-Contatto fisico” (con Matt Dillon e Sandra Bullock) – era stato già denunciato in passato per molestie e violenze sessuali e ha ancora in piedi una causa – con le stesse motivazioni – iniziata dopo la denuncia dell’addetta stampa Haleigh Breest. Era il 2018 e da allora altre quattro donne (e con questo caso il numero sale a cinque) hanno sporto denuncia per motivi analoghi contro di lui.

(Foto IPP/Gioia Botteghi)