Patrick Hutchinson: la storia dietro la foto del militante che salva il razzista

Patrick Hutchinson, che di mestiere fa il personal trainer, sabato sera ha salvato la vita a un manifestante di estrema destra secondo i testimoni, che era in strada due giorni fa a Londra “in difesa dei monumenti e dei valori britannici” in risposta alle proteste di “Black Lives Matter” la settimana prima e ha rischiato di essere linciato dai manifestanti della fazione opposta. Repubblica racconta oggi che è stato lui su Instagram, a dire «sono io quell’uomo» della foto simbolo che ieri mattina inizia a fare il giro della Rete: un uomo nero con jeans e maglietta che salva la vita a un bianco di destra, caricandoselo sulle spalle, dopo averlo tirato fuori da una rissa davanti alla stazione di Waterloo tra hooligan, manifestanti di destra e altre decine di antirazzisti.

«Ma non sono un eroe, mi hanno aiutato anche altre persone», racconta Hutchinson a Channel 4. «È stato un attimo, non ti rendi conto di quanto sia pericoloso. Ho visto quell’uomo in grossa difficoltà, allora mi sono buttato a terra anch’io e, sotto calci e pugni, ho provato a tirarlo fuori da lì, proteggendolo con il mio corpo. Per fortuna altre persone mi hanno fatto scudo. Non sono un eroe. È stato un lavoro di squadra. E io voglio solo uguaglianza. Per me, i miei figli, i miei nipoti».

Is this a fascist pissing on the memorial to PC Keith Palmer, who was murdered during the 2017 terror attack on Parliament?

I thought blue lives mattered to the far-right? pic.twitter.com/Sssk4N54mV

— Joe Quixotic (@joejglenton) June 13, 2020