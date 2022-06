Il patriarca Kirill cade scivolando sull’acqua santa durante una messa | VIDEO

Durante una funzione religiosa nella chiesa di Novorossijsk, il patriarca russo Kirill, capo della chiesa ortodossa russa, è scivolato sull’acqua santa ed è caduto. Un video immortala la scena e mostra il religioso scendere dal pulpito e scivolare rovinosamente a terra. La regia che mandava in onda le immagini sul sito della chiesa si rende conto del problema e inizia a mandare in diretta scene dell’esterno del complesso.

Bugünkü Novorossiyskdeki tören zamanı, Rus ortodoks kilisesinin patriki Kiril düştü pic.twitter.com/Ryv3saRAQ5 — Ceyhun Aşirov (@CeyhunAsirov) June 25, 2022

Kirill è stato molto criticato, soprattutto in Occidente, per non aver preso le distanze dalla guerra voluta da Putin in Ucraina. Anzi in passato l’ha descritta come una crociata contro chi sostiene i gay. L’agenzia Tass riporta che Kirill non ha riportato alcuna conseguenza. “Il pavimento è bellissimo, puoi specchiarti, è così lucido e liscio – ha detto durante il sermone – Ma quando l’acqua cade su di lui, anche se è acqua santa, sono le leggi della fisica a funzionare. Su questo bel pavimento sono caduto così purtroppo ma, per grazia di Dio, senza alcuna conseguenza”. Altri sacerdoti e guardie avevano cercato di afferrarlo in tempo, ma non ci sono riusciti. Il protodiacono Andrei Kuraev si è giustificato così: “A causa delle restrizioni per il coronavirus, il patriarca non può essere toccato e sostenuto sui gradini”.