Mahmood & Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022. Con la loro ‘Brividi’ hanno dominato la classifica fin dalla serata d’apertura e il loro brano resiste primo anche nella Top 200 di Spotify. Secondo posto per Elisa con ‘O forse sei tu’, tornata in gara all’Ariston dopo 21 anni, seguita da Gianni Morandi sul terzo gradino del podio con ‘Apri tutte le porte’ (con cui ha vinto venerdì la serata delle cover).

La proclamazione dei vincitori è arrivata all’1 e 45, con ‘tre generazioni di cantanti’ in attesa del verdetto finale, come ha precisato Gianni Morandi. Proprio lui, scherzando, dopo aver saputo di aver vinto il terzo posto ha commentato a caldo: “Devo ringraziare tutti, prima te, Amadeus, Lorenzo Jovanotti che ha scritto un bellissimo brano, i musicisti. E’ un podio veramente fantastico, siamo tre generazioni, gli anziani, lei di mezzo e i giovani”.

Mahmood & Blanco sono i vincitori del 72esimo Festival di Sanremo | VIDEO

Per Mahmood si tratta della terza vittoria, dopo Sanremo Giovani nel 2018 con Gioventù bruciata seguita da quella del 2019, tra i Campioni, con Soldi. per Blanco, invece – classe 2003 – è una vittoria al debutto. I due hanno conquistato anche la partecipazione all’Eurovision Song Contest in programma a Torino dal 10 al 14 maggio.

A vincere gli altri premi sono stati Massimo Ranieri che con la sua Lettera al di là del mare si aggiudica il Premio della Critica “Mia Martini” assegnato dalla sala stampa. A Gianni Morandi va invece il Premio “Lucio Dalla” della sala stampa radio-tv-wen, mentre Fabrizio Moro vince il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo; infine il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale viene assegnato a Elisa e alla sua ‘O forse si tu’.