Tre giovani, tra i 15 e i 17 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Parma Centro perché ritenuti responsabili di un’aggressione ai danni di una ragazzina di 15 anni. Percosse e minacce in una scuola della città, in seguito a una discussione nata per futili motivi. Il gruppetto avrebbe iniziato ad insultare lei e il suo ragazzo – che stava seguendo le lezioni in didattica a distanza – ma poi la situazione sembrava essersi calmata. All’ora di uscita però, intorno alle 13.30, la 15enne sarebbe stata colpita improvvisamente da un pugno mentre stava sistemando le sue cose per andare via. Un altro membro del gruppo di giovanissimi aggressori le avrebbe puntato allo stomaco un coltello a serramanico, minacciando di ferirla.

La ragazza di 15 anni picchiata e minacciata con un coltello in una scuola di Parma

I tre hanno poi continuato a deriderla e insultarla fino all’uscita da scuola, dove era presente la madre della vittima. Soltanto il giorno dopo il padre della 15enne è stato contattato dal fidanzato, che lo ha informato di quanto avvenuto in classe. L’uomo ha interpellato la figlia, diventata schiva e diffidente, e – dopo essere riuscito a farsi raccontare tutto – si è presentato ai carabinieri della stazione di Parma Centro per sporgere denuncia. Al termine dei riscontri ed acquisti validi elementi indiziari i militari hanno denunciato i tre giovani come presunti autori delle percosse e minacce nei confronti della giovane.

(immagine di copertina: Pixabay)