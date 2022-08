Parlamentarie M5S con 50mila votanti: l’86% approva il listino Conte

Alla fine, è stato record per le parlamentarie M5s per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Alla consultazione hanno partecipato ben 50.014 persone, su un totale di 133.664 aventi diritto: è il dato più alto di sempre. Alle parlamentarie del 2018, ad esempio, parteciparono 39mila persone ma si votò per due giorni, da martedì 16 a mercoledì 17 gennaio, dalle 10 alle 21. Nel 2012 la stessa votazione ebbe ancora meno partecipanti.

Sul sito del Movimento si legge: “Al quesito: ‘Approvi la proposta del Presidente Conte di inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali i nominativi di cui al seguente elenco? Chiara Appendino, Federico Cafiero de Raho, Maria Domenica Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio Licheri, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi, Roberto Scarpinato, Francesco Silvestri, Alessandra Todde, Mario Turco hanno risposto SI in 43.282 pari all’86,54% dei voti espressi. Hanno risposto No in 6.732 pari all’13,46% dei voti espressi'”. “L’esito delle votazioni delle proposte di autocandidatura relative ai collegi plurinominali nelle circoscrizioni di Camera e Senato – si legge ancora sul sito – sarà reso noto nei prossimi giorni”.

Parlamentarie M5S, Conte: “Entusiasmo e partecipazione, avanti a testa alta!”

“Grazie alle oltre 50mila persone che hanno partecipato ieri alle parlamentarie del MoVimento 5 Stelle. Il numero più alto mai registrato. Due parole portanti: entusiasmo e partecipazione. Grazie per la fiducia che avete riposto in noi, grazie per aver dimostrato che noi siamo un’altra cosa, grazie per continuare a lottare al nostro fianco continuando a sostenerci, giorno dopo giorno, battaglia dopo battaglia. Noi siamo dalla parte giusta”, ha scritto su Facebook la Vice Ministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde.

Mentre il presidente pentastellato Giuseppe Conte ha così commentato i risultati su Twitter: “Entusiasmo e partecipazione: un sentito grazie alla comunità M5S per la grande affluenza a queste ‘parlamentarie’. I candidati che ho proposto per lavorare alla nostra idea di Paese hanno ottenuto un ampio consenso, sfiorando il 90%. Avanti a testa alta! #dallapartegiusta”.