Tragico incidente a Ferragosto: papà investe la figlia di 1 anno e 8 mesi mentre fa retromarcia

Papà investe la figlia mentre fa manovra: un terribile dramma si è consumato nella giornata di Ferragosto a Tombelle di Vignovo, piccolo comune in Veneto. Qui, nella tarda mattinata di oggi, una bambina di 1 anno e 8 mesi è morta dopo essere stata investita da un’automobile che procedeva in retromarcia. Alla guida della macchina, il padre: lo riporta il Corriere della Sera. L’incidente si è consumato in via Carlo Magno, poco lontano dall’abitazione in cui la bimba viveva con la famiglia.

Immediato l’intervento del personale Suem 118 e dell’elisoccorso, ma nonostante i diversi tentativi di rianimazione per la piccola non c’è stato nulla da fare: le sono stati letali le lesioni da schiacciamento subite nell’impatto. Sul luogo della tragedia sono giunti pure i Carabinieri del comando locale. Il padre e tutta la famiglia della bambina sono sotto shock.

Papà investe la figlia mentre fa retromarcia: cosa è successo a Tombelle di Vignovo

Il papà della bambina stava procedendo in retromarcia durante una manovra e, purtroppo, non essendosi accorto della presenza della figlia, l’ha investita. Adesso i Carabinieri di Vignovo e di Chioggia stanno svolgendo le indagini del caso e hanno informato di quanto accaduto l’autorità giudiziaria.

Tutta la comunità di Vignovo piange ora la piccola e il sindaco del piccolo comune, Luca Martello, si è fatto portavoce del dolore di tutta la comunità e ha detto: “È una grande tragedia. Mi auguro che la comunità ora sappia fare scudo attorno a questa famiglia, per tutelare lei e il grande dolore di chi non ha commesso qualcosa consapevolmente. Sono incidenti che purtroppo accadono, ulteriori informazioni non spostano nulla, non aiuteranno ad evitare che riaccadano”.