Il cardinale no mask e no vax ricoverato in terapia intensiva per Covid

Diceva di preferire il rosario all’uso della mascherina (e dei dispositivi di protezione individuale) per proteggersi dal contagio da Sars-CoV-2. Poi è passato dall’essere non solo un no mask, ma anche un no vax rilanciando le bufale dei vaccini anti-Covid realizzati con i feti abortiti e contenenti microchip. Ora il Cardinal Burke è ricoverato in gravi condizioni – in terapia intensiva – dopo aver contratto il Coronavirus. È attaccato a un ventilatore e, come riportato dal suo stesso staff, ha già ricevuto i Sacramenti (l’estrema unzione, una prassi che non sempre combacia con l’avvenuto decesso) da parte dei sacerdoti a lui vicini.

Cardinal Burke, il no mask e no vax in terapia intensiva per Covid

Il cardinal Burke aveva annunciato ai suoi fedeli l’infezione da Coronavirus lo scorso 11 agosto. Per farlo aveva utilizzato il suo profilo Twitter.

Praised be Jesus Christ! I wish to inform you that I have recently tested positive for the COVID-19 virus. Thanks be to God, I am resting comfortably and receiving excellent medical care. Please pray for me as I begin my recovery. Let us trust in Divine Providence. God bless you. — Cardinal Burke (@cardinalrlburke) August 10, 2021

“Sia lodato Gesù Cristo! Desidero informarvi che di recente sono risultato positivo al virus COVID-19. Grazie a Dio, sto riposando comodamente e sto ricevendo un’eccellente assistenza medica. Per favore pregate per me mentre comincio la mia guarigione. Confidiamo nella Divina Provvidenza. Dio vi benedica”. Poi, nel giorno di Ferragosto, un aggiornamento pubblicato dal suo staff.

Cardinal Burke has been admitted to the hospital with COVID-19 and is being assisted by a ventilator. Doctors are encouraged by his progress. H.E. faithfully prayed the Rosary for those suffering from the virus. On this Vigil of the Assumption, let us now pray the Rosary for him. — Cardinal Burke (@cardinalrlburke) August 15, 2021

“Il cardinale Burke è stato ricoverato in ospedale con COVID-19 ed è assistito da un ventilatore. I medici sono incoraggiati dai suoi progressi. Egli ha pregato fedelmente il Rosario per chi è affetto dal virus. In questa Veglia dell’Assunta, preghiamo ora per lui il Rosario”. Miglioramenti che, però, nono sono stati così evidenti. In una nota pubblicata dal suo staff, infatti, si legge:

“A partire dal 17 agosto, Sua Eminenza rimane in serio, ma condizioni stabili . La sua famiglia, che con un’equipe di medici, è responsabile di tutte le decisioni mediche mentre il cardinale rimane sedato e su un ventilatore medico , ha grande fiducia nelle cure che sta ricevendo. Il Cardinale ha ricevuto i Sacramenti da sacerdoti a lui vicini. Ci sono diverse reliquie nella sua stanza”.

I medici, dunque, non hanno riscontrato miglioramenti nelle sue condizioni di salute. Il Cardinale Burke, 73 anni, rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Intubato e con una ventilazione assistita.

(Foto IPP/Giuseppe Ciccia/Pacific Press/ZUMAPRESS)