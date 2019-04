Paolo Ferrara ripara buche a mani nude

È l’aratro che traccia il solco, ma è Paolo Ferrara che lo difende. Il consigliere comunale di Roma eletto con il MoVimento 5 Stelle ieri ha dimostrato che con la maschia determinazione del vero uomo tutto e possibile. Imbracciando lo strumento adatto all’uopo, Ferrara ha dato una mano all’operaio nella copertura di alcune buche che ostacolavano grevemente il progetto Strade Nuove della sua Podestà Virginia Raggi.

Anche se i maligni dicono che la foto somiglia a quelle del duce alla battaglia del grano, il prode Ferrara non era invece a petto nudo ma vestiva un elegante jeans con magliotto d’ordinanza.

Ferrara ha anche detto che “chi critica potrebbe prendere la pala e dare una mano visto che nel frattempo il lavoro di programmazione sta cambiando questa città”, mostrando quindi una nuova via al cittadino romano contribuente che paga le tasse: prima deve dare i soldi per fare i lavori e pagare lo stipendio a quelli come Ferrara, poi deve farli lui invece che gli operai. Ma a questo punto non sarebbe più conveniente farli da sé e non pagare più tasse?

