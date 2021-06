È stato uno dei concorrenti più amati di Masterchef Italia dopo la sua partecipazione alla quarta edizione del talent show culinario. Poi, dopo quella sua esperienza, è tornato alla sua occupazione negli uffici dei Servizi Informativi dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo. Giovedì sera, però, il suo corpo senza vita è stato trovato all’interno della sua abitazione. Non si conoscono ancora le cause della morte di Paolo Armando. Aveva 49 anni e lascia la moglie Paola e i suoi tre figli: Michela (15 anni), Sara (14 anni) e Francesco (8 anni).

Paolo Armando, l’ex concorrente di Masterchef trovato morto in casa

La sua avventura a Masterchef si concluse, nell’edizione andata in onda tra il 2014 e il 2015, a un passo dalla finale. Poi il ritorno nella sua Madonna dell’Olmo, in provincia di Cuneo. La sua passione per la cucina, non si era mai spenta e in alcune occasioni è apparso durante alcuni eventi culinari in Piemonte. Ma non era solamente lavoro e cucina. Durante il talent show, infatti, venne apprezzato dai fan per il suo modo di fare molto genuino. Joe Bastianich – giudice di Masterchef – lo soprannominò ironicamente “Tigre” perché, dopo un timido inizio mostrò tutta la sua forza di volontà. Durante il suo tempo libero, inoltre, era ricopriva anche il ruolo di catechista e animatore nella sua parrocchia.

“Una grande perdita per il nostro ente – ha commentato il presidente della Provincia e sindaco di Cuneo, Federico Borgna -, ma anche per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore”. Ancora non sono chiare le cause della morte di Paolo Armando. Per il momento, infatti, si sa solo che il suo corpo senza vita è stato trovato all’interno della sua abitazione a Madonna dell’Olmo. Probabilmente, secondo alcune indiscrezioni rilanciate da Il Corriere della Sera, un infarto potrebbe esser stato fatale al 49enne della provincia di Cuneo nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 giugno.

(foto: da Masterchef Italia)