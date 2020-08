Per Adriano Panatta i negazionisti sono cogl… ma Briatore è solo una vittima

Adriano Panatta sulle pagine della Stampa si sfoga dopo gli insulti ricevuti per aver criticato su Twitter i negazionisti che hanno manifestato contro le misure anti coronavirus. Non usa mezze parole per descrivere chi afferma che la pandemia non esista. E viene quasi voglia di applaudire

Adriano Panatta sulle pagine della Stampa si sfoga dopo gli insulti ricevuti per aver criticato su Twitter i negazionisti che hanno manifestato contro le misure anti coronavirus. Non usa mezze parole per descrivere chi afferma che la pandemia non esista. E viene quasi voglia di applaudire:

Panatta, su Twitter ha usato una espressione molto romanesca per descrivere cosa pensa dei negazionisti…

«Sì, ho visto le immagini da Berlino, con tante teste rasate e magliette discutibili, e ho proprio pensato: ma questi sono… scemi. Come si fa a negare l’evidenza? Ci siamo già dimenticati i camion che portavano via le bare dalle zone rosse? Per me chi nega la pandemia è solo un coglione». I negazionisti, di destra e di sinistra, sostengono di battersi per la libertà: si sente un difensore dell’establishment?

«Mi hanno subito insultato, dandomi sia del comunista sia del fascista, sostenendo che sono un “rimasuglio dittatoriale”. “Tornatene in Cile!”, mi hanno scritto sui social proprio a me, ma stiamo scherzando». Insomma, lei non crede al «complotto»

«Il complotto de che? Ma per favore.Io le immagini degli ospedali assediati non le dimentico. Figuriamoci poi se sono contro la libertà di scendere in piazza e protestare. In questo caso però la sola libertà che vedo è quella di dire cazzate. Poi la stessa reazione l’ho avuta guardando lagente che si ammassava in discoteca: una totale mancanza di rispetto per il prossimo»

L’ex tennista poi però a una domanda su Briatore diventa improvvisamente più diplomatico:

Il suo amico Briatore non ha fatto una bella figura.

«Se aprono le discoteche, e la maggior parte delle persone si comporta da idiota, diventa difficile.Anche Flavio non poteva fermare l’orda. Forse, diciamolo, l’orda andava proprio evitata»

Panatta però non ricorda che Briatore quando venne decisa la chiusura delle discoteche non aveva esattamente detto “grazie per avermi aiutato a fermare l’orda” ma “Piange il cuore vedere un’economia trucidata così da gente che non ha mai fatto un cazzo nella vita”, che ci sono prove video che indicano che anche lo staff non indossava la mascherina, e che i dipendenti del Billionaire si sono rivolti al sindacato gallurese della Cisl per fornire una versione un po’ diversa rispetto a quella del manager e per aprire una pratica per infortunio sul luogo di lavoro (l’infezione da Covid, per l’Inail, è classificata così).

