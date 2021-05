Omotransfobia, Arcigay: “In Italia una violenza ogni tre giorni, ma l’odio è una piaga quotidiana”

Una violenza di stampo omotransfobico ogni tre giorni: questo è quanto emerge dal report che come ogni anno Arcigay pubblica in occasione del 17 maggio, giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia. Sono 120 i casi censiti dalla rassegna stampa degli ultimi dodici mesi, cioè che emergono tra quelli denunciati e resi notiziabili. “Come ogni anno – commenta Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay – tentiamo di fornire in questa giornata la foto d’insieme del racconto quotidiano che i mass media fanno del fenomeno dell’odio e della violenza nei confronti delle persone lgbti. L’obiettivo non è dare un numero, che è evidentemente un’approssimazione al ribasso, bensì osservare le forme e i modi in cui l’omotransfobia si manifesta”.

“Quest’anno, in particolare, se da un lato – sottolinea Piazzoni – i mesi di lockdown hanno invisibilizzato o rarefatto gli episodi nelle strade o nei luoghi pubblici, preclusi per legge, abbiamo segnali drammatici che giungono dai contesti familiari, laddove il conflitto, esattamente come accade per le altre forme di violenza domestica, è stato compresso. Pongo l’accento quindi sui ragazzi e le ragazze cacciate di casa, che fortunatamente hanno spesso trovato fuori reti informali pronte a sostenerli. Ma voglio anche sottolineare due episodi giunti a sentenza quest’anno (non inclusi nel report, perché avvenuti prima del maggio 2020, ndr) che rappresentano picchi di violenza inauditi progettati all’interno dei contesti familiari. C’è la spedizione punitiva organizzata da una madre ai danni di un ragazzo e del suo compagno in Veneto, o quella analoga organizzare da un padre a Torino ai danni del proprio figlio. E poi c’è Maria Paola, uccisa dal fratello che ha speronato lo scooter su cui viaggiava col suo fidanzato, un ragazzo transessuale”.

“Altro aspetto che voglio sottolineare – prosegue Piazzoni – è la persecuzione: le persone lgbti nei contesti di vicinato sono prese di mira, la violenza non è per loro un’esperienza eccezionale, episodica, bensì ricorrente. Spesso le persone lgbti sono costrette a cambiare casa per scappare dai contesti ostili. L’omotransfobia è un’esperienza quotidiana, una sorta di monito che opprime le persone lgbti imponendo loro, molto spesso, comportamenti atti a prevenirla o aggirarla: esistenze come queste sono corse a ostacoli, intollerabili in un Paese civile”.

“Infine: di omotransfobia si muore nel nostre Paese, lo dico con dolore ma anche con forza, per rispetto a Maria Paola, ma anche all’uomo che si è tolto la vita nel barese nel febbraio scorso perché perseguitato dagli insulti – aggiunge Piazzoni – La sua storia ha oltrepassato i filtri complessi e opportuni che hanno i suicidi nel racconto mediatico, ma chissà quante altre storie col medesimo tragico finale si sono consumate nel silenzio e nell’indifferenza”.

“In questa giornata in cui celebriamo il momento in cui l’Oms depennò l’omosessualità dall’elenco delle malattie, voglio dedicare un ricordo affettuoso e solidale a tutte le persone che dell’omotransfobia portano le ferite o che non ci sono più: la nostra quotidiana battaglia è innanzitutto per riscattare tutte loro. E la nostra battaglia oggi è quella di pretendere la rapida approvazione della legge contro l’omotransfobia: su questo non siamo disposti a nessuna trattativa. Perché chi ha presente anche soltanto i connotati delle 120 storie che il nostro report porta in rassegna, non può accettare mediazioni o compromessi”, conclude Piazzoni. In occasione del 17 maggio Arcigay ha lanciato la campagna social ‘Vaccinati contro l’odio’.