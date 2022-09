Svolta nell'omicidio di Mattia Caruso: la fidanzata Valentina Boscaro confessa l'omicidio

Svolta nel caso di Mattia Caruso, il giovane accoltellato al cuore nella notte tra domenica e lunedì scorsi e morto poco dopo all’ospedale di Padova a causa delle ferite. Questa mattina, era stata convocata dal pubblico ministero, a causa di diverse discordanze notate dagli investigatori, la fidanzata del 31enne, Valentina Boscaro, che ha parlato per diverse ore con gli agenti nella caserma dei carabinieri del nucleo investigativo di Padova insieme al suo avvocato difensore. La ragazza, alla fine, ha confessato di aver ucciso il fidanzato al culmine di una lite: l’omicidio sarebbe stato portato a termine con un coltello a serramanico.

Omicidio Mattia Caruso, fermata la fidanzata. Ma rimangono ancora diversi punti da chiarire

La sera del terribile omicidio, Mattia Caruso e Valentina Boscaro si trovavano ai Laghi di Sant’Antonio. Stando a un primo racconto della giovane, il fidanzato si sarebbe improvvisamente allontanato con un estraneo mentre lei era in macchina, per poi fare ritorno poco dopo nell’auto, percorrere qualche chilometro e spirare all’altezza di Via dei Colli. Boscaro avrebbe raccontato agli inquirenti di non essersi accorta delle ferite sanguinanti del fidanzato. Una versione, questa, che però non aveva convinto gli agenti, che infatti hanno deciso oggi di fermarla per l’omicidio.

Nonostante la svolta, sono ancora molte le ombre che avvolgono la morte del 31enne di Albignasego. L’ipotesi privilegiata è che Caruso sia stato ucciso per un regolamento di conti per questioni legate allo spaccio di droga e, sempre stando all’ipotesi, l’esecutore materiale dell’omicidio non sarebbe la fidanzata Valentina Boscaro, ma un terzo soggetto il cui identikit è in fase di definizione. In questo senso, gli inquirenti dovranno sfruttare al massimo la vaga descrizione che hanno dell’uomo fornita da un residente della zona e i pochi fotogrammi che sono riusciti a catturare dalle telecamere esterne puntate sul parcheggio del locale in cui Mattia Caruso e la fidanzata avevano trascorso la serata.