La foto del processo di Norimberga usata da Nunzia Schilirò per protestare contro l’obbligo vaccinale

Con un post sulla sua pagina Facebook dove pubblica una locandina con la condanna a morte nell’ottobre del 1946 di Karl Brandt dal Tribunale di Norimberga per aver somministrato farmaci contro la volontà del soggetto e aver compiuto così un “crimine contro l’umanità”, Nunzia Alessandra Schilirò, la poliziotta no vax salita agli onori delle cronache dopo il suo discorso pronunciato da vice questora in Piazza San Giovanni a Roma lo scorso 25 settembre è tornata alla sua battaglia contro l’obbligatorietà del vaccino anti Covid-19: “Ricordiamolo a tutti – scrive – soprattutto a coloro che si illudono di farla franca. Vi è una giustizia inesorabile che, per fortuna, non appartiene agli uomini, troppe volte indegni della vita concessa”.

Nunzia Schilirò posta una foto del processo di Norimberga contro l’obbligo vaccinale

Il riferimento al processo di Norimberga è un leitmotiv dei no vax: nelle chat Telegram viene costantemente invocato come il momento in cui tutti i politici e gli esperti che hanno imposto restrizioni per limitare la diffusione del Covid verranno giudicati – e puniti – come fu per i gerarchi nazisti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Altro luogo comune dei complottisti è stato il continuo accostamento della pandemia a quel conflitto e alla segregazione razziale. “Norimberga 2” era anche il nome di una lista civica in capo a Lorenzo Damiano, ex leader degli antivaccinisti e Presidente del movimento cattolico Pescatori di Pace, che all’inizio di ottobre si era candidato a sindaco di Conegliano e lo scorso 24 novembre era stato ricoverato all’Ospedale di Vittorio Veneto perché positivo. Dopo essere stato salvato dai medici si era convertito e aveva esortato chiunque seguisse a vaccinarsi. “La somministrazione di farmaci contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’umanità”, recita la didascalia dell’immagine postata da Schilirò. Un chiaro attacco all’obbligo vaccinale per gli over 50 disposto dal governo nell’ultimo decreto.