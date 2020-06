Notizie di oggi: prima pagina del Corriere della Sera del 29 giugno

Sulla prima pagina del Corriere della Sera del 29 giugno le notizie di oggi in evidenza sono la cronaca della visita di Sergio Mattarella a Bergamo e la posizione del Partito Democratico sul MES. Il titolo di apertura recita “il PD avverte il governo” (come se non ne facesse parte) e Nicola Zingaretti interviene con una lettera per spiegare quali sono le dieci ragioni per accettare il prestito dall’Europa: “Questi mesi ci hanno mostrato quanto sia fondamentale in tire nei sistemi sanitari e nelle scienze della vita per poter garantire il diritto a cure di qualità. Per garantire a tutte e a tutti protezione e sicurezza. E’evidente la necessità di promuovere il potenziamento e l’ammodernamento del nostro sistema sanitario: rafforzare gli ospedali, puntare sulle tecnologie digitali, aumentare la presenza sui territori, l’assistenza domiciliare, la prevenzione, sostenere la ricerca e costruire un nuovo sistema di presa in carico delle persone, a cominciare dagli anziani. Il sistema sanitario ha risposto ed è stato capace di uno sforzo immane: grazie agli operatori che ci hanno messo cuore e competenza, e grazie anche a una capacità di innovazione che forse neanche sospettavamo di avere. Ora però è il tempo di un salto nel futuro e di costruire un nuovo modello”

Tra le notizie di oggi in prima pagina del Corriere della sera poi altri particolari sull’omicidio di Diego e Elena Bressi, i due bambini uccisi dal padre a Margno, un paesino della Valsassina dove erano in vacanza. L’uomo avrebbe pianificato tutto da tempo per “punire” la mamma dei bambini, rea di volersi separare.