Il giornale inglese che ci è rimasto malissimo per l’oro dell’Italia nella staffetta 4×100

Il Daily mail ieri ha probabilmente avuto un picco di visite provenienti dall’Italia. Erano tutte le persone che sono andate a guardare di persona, come gli umarell al cantiere o come quelli che si fermano ingolfando il traffico quando c’è un incidente, le parole con cui il tabloid inglese ha commentato l’impresa di Jacobs, Tortu, Desalu e Patta: “Not Italy Again”:

Questo articolo del Daily Mail ☠️ pic.twitter.com/OXwb4cGUUe — [Righetto] (@Ri_Ghetto) August 6, 2021

Il sito del daily mail 👇🏿 pic.twitter.com/Bow3Q2Bk6P — Igiaba 📚 (@casamacombo) August 6, 2021

L’articolo del Daily Mail ricorda chiaramente la delusione provata dagli inglesi per l’esito della finale degli Europei di calcio e la mette direttamente a confronto con quel centesimo di secondo conquistato da Filippo Tortu che ha fatto la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Un loop che va da “It’s coming Rome” fino alle ultime parole del telecronista di Eurosport in lingua inglese, che si stava apprestando a celebrare l’oro della staffetta britannica. ma mentre diceva “It’s gonna be gold for Great Britain?” ha visto dissolversi davanti agli occhi la medaglia che gli sembrava a portata di mano.

PSICODRAMMA INGLESE “Not Italy again” titola il Daily Mail, che sottolinea come sia l’ennesima beffa dopo la sconfitta ai rigori a Wembley proprio contro l’Italia. Diciamo che non è il loro anno contro i colori azzurri 😂🇮🇹#4x100m pic.twitter.com/lib1hukamn — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) August 6, 2021

“It’s coming to Rome di nuovo”, aveva detto sorridendo anche Tortu dopo la gara. La forza di un gruppo, come quello di Mancini regala all’Italia un’altra gioia, incredibile, immensa, storica. I quattro moschettieri, ‘tutti per uno e uno per tutti’, hanno ragiunto un obiettivo che sembrava impossibile, ma adesso è realtà.

