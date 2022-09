"Noi non siamo fascisti": il geniale spot su Fratelli d'Italia del Terzo segreto di Satira | VIDEO

“Ci date dei fascisti solo perché…” è il refrain dello spot su Fratelli d’Italia creato da Terzo segreto di satira in cui vengono elencate alcune incongruenze e ricorda alcuni scandali del partito guidato da Giorgia Meloni, che nonostante le sue affermazioni non ha mai chiarito certe vicinanze e non ha mai rinnegato alcuni simboli discutibili come la fiamma tricolore.

E così nel breve filmato l’attrice del Terzo segreto di satira esordisce con un “Basta! Siamo di Fratelli d’Italia e siamo qui per dire basta. Basta con questa storia che siamo facisti. Noi non siamo fascisti!”. Poi inizia un lungo elenco di fatti e circostanze che inizia sempre con il ritornello “Ci date dei fascisti solo perché…”. E i perché sono tanti: passando dagli ideali “Dio, patria e famiglia”, la fiamma tricolore nel simbolo del partito, per arrivare alla storia dei consiglieri vestiti con la divisa da SS, insieme alle gesta di Fidanza e di Acquaroli. Una lunga serie di fatti a cui segue sempre la paradossale dichiarazione “Noi non siamo fascisti”. E come conclusione lo slogan dello spot che recita: “Fascismo is for boys, Fratelli d’Italia is for men”. Tutto qui? Assolutamente no. Il Terzo segreto di satira ricorda che a parte il tema del fescismo sono tanti e grandi gli ostacoli che Fratelli d’Italia al momento non ha spiegato come affrontare: la crisi energetica, il blocco navale che non si può fare, l’isolamento politico in Europa se si esclude Orban. Giorgia Meloni risponderà?