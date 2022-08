Non le sono bastate le lezioni che le sono arrivate a più riprese, una tra tutte quella dell’ex sindaco di Lampedusa Totò Martello. Giorgia Meloni continua inperterrita, e consapevole che la misura non è presente nel programma del centrodestra, a propagandare il “blocco navale” come unica soluzione per controllare gli sbarchi dei migranti.

Giorgia Meloni continua a parlare di blocco navale

“Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia”. Queste le parole su Instagram della leader di Fratelli d’Italia che sembra molto sicura nell’affermare che il blocco navale dopo le elezioni diventerà realtà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Che il suo annuncio sia però un po’ come quello ormai mitologico sull’abolizione delle accise sulla benzina, storica promessa elettorale mai attuata da Salvini, lo ha spiegato bene poco tempo fa Totò Martello. L’ex sindaco di Lampedusa infatti ha inanellato uno dopo l’altro i motivi per i quali Giorgia Meloni non può tramutare in azione una soluzione illegale:

“La signora Giorgia Meloni continua a parlare di “blocco navale davanti le coste del Nordafrica per fermare le imbarcazioni di migranti”: considerato che solo tra Tunisia e Libia ci sono quasi 3.000 chilometri di costa, ha fatto il conto di quante navi e motovedette servirebbero?”.

Un dettaglio tecnico, disegnato anche in una cartina geografica a mo’ di Risiko per mostrare l’ampio chilometraggio dello spazio del Mediterraneo che dovrebbe essere occupato da pattugliatori italiani fissi. Ma c’è anche di più. Molto di più.