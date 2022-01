Aveva seguito “consigli medici” su internet per “evitare che il vaccino entrasse in circolo”, e così si è legato un braccio emostatico al di sopra e al di sotto del punto dell’iniezione sul deltoide per 24 ore. Ma questo gli ha causato un’occlusione omerale: un uomo si è presentato in un pronto soccorso in Emilia-Romagna con un braccio nero preoccupato per la sua salute: Claudio Luca Biasi, medico di Lugo, su Twitter ha raccontato il tentativo del paziente di impedire al farmaco di agire. “Interrogato – scrive Biasi – spiega che si è vaccinato 2 giorni fa per lavorare, ma intendeva evitare che il vaccino entrasse nel corpo e, seguendo consigli medici su internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo per 24 ore. Ora ha sofferenza nervosa dell’ulnare, è stato operato per riaprire il vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità”.

Paziente che si presenta in ps con braccio nero e occlusione omerale. Interrogato spiega che si è vaccinato 2 gg fa per lavorare, ma intendeva evitare che il vaccino entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo — claudio luca biasi (@luca_biasi) December 30, 2021

L’uomo che si è legato un laccio emostatico intorno al braccio per “non far entrare in circolo” il vaccino

Una trovata alquanto infelice per il no vax costretto all’inoculazione: il vaccino non gli avrebbe causato altro che un po’ di febbre e qualche dolore articolare per una giornata, invece ora rischia conseguenze a vita. Una storia che qualcuno, soprattutto fra i ribelli del vaccino, ha bollato come “fake news”, ma che non può che riportare alla mente quella di Guido Russo, il dentista che usò un braccio di silicone per ingannare l’infermiera e simulare la vaccinazione. In Toscana intanto ieri un medico ha dichiarato falsamente di aver somministrato vaccini a pazienti No vax: è accusato di falso, peculato e truffa al Servizio Sanitario Nazionale.