L’esercizio perfetto con cui Nicola Bartolini è diventato campione del mondo nel corpo libero | VIDEO

Il cagliaritano Nicola Bartolini è campione del mondo nel corpo libero: ai mondiali di ginnastica artistica in Giappone ha conquistato la prima medaglia d’oro di un italiano in questa categoria. L’ultimo successo azzurro nella rassegna iridata risale a 24 anni fa, quando Yuri Chechi trionfò negli anelli

I mondiali di ginnastica artistica in corso a Kytakyushu, in Giappone, regalano all’Italia uno storico successo: Nicola Bartolini, 25enne sardo di Quartu Sant’Elena, ha vinto l’oro nel corpo libero. Per rendere l’idea della portata del trionfo, basti pensare che l’ultima medaglia in questa specialità vinta da un azzurro risale al 1966, quando Franco Menichelli conquistò il bronzo. Bartolini ha chiuso il suo esercizio con 14,800 punti, davanti al giapponese “padrone di casa” Kazuki Minami, medaglia d’argento con 14,766 punti, e al finlandese Emil Soravuo, bronzo con 14,700 punti.

“È un risultato storico: ora mi aspetto una statua”, ha commentato commosso l’atleta. “È un momento indescrivibile – ha aggiunto – perché è stato un periodo duro tra preparazione e mille cose. Ho tirato fuori gli artigli e ho fatto gli esercizi giusti al momento giusto. Poi c’è stata un pizzico di fortuna, che non basta mai, ma quando si lavora duro il risultato si vede. Quando ho visto Yulo (rivale filippino favorito per l’oro, ndr) fuori pedana ho cominciato a pensare che poteva arrivare qualcosa di serio. Dal 2014, anno del mio primo Mondiale sono cambiato tanto, è diventato il mio lavoro e finalmente si vede”.

L’ultimo oro italiano ai mondiali di categoria appartiene invece a Yuri Chechi, che 24 anni fa trionfò nella sua specialità, gli anelli. E proprio negli anelli sono arrivate oggi altre due medaglie azzurre: l’argento di Marco Lodadio e il bronzo per Salvatore Maresca. Nel volteggio invece medaglia d’argento per Asia D’Amato.

“Non era mai accaduto che un italiano vincesse un Mondiale nel corpo libero. Nicola Bartolini stamattina ci regala questa gioia grandissima! Grazie Nicola e complimenti alla Federginnastica. Che periodo fantastico per lo sport azzurro!”, ha commentato il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. L’obiettivo ora è riconfermarsi ad alti livelli, mettendo nel mirino le Olimpiadi di Parigi nel 2024.