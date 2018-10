Neuro-psichia-Tria

Fabio Scacciavillani spiega in questo video che il governo è ormai una “Dimaionese impazzita”. Tutti cercano di sbarazzarsi dei titoli di stato come se fossero titoli tossici e in parte lo sono. La conferenza stampa in cui non è stato permesso ai giornalisti di fare domande è stata l’occasione in cui Tria, dopo aver farfugliato qualche numero incomprensibile, è stato portato via da una “badante”. Intanto Savona parla come il chimico di Saddam raccontando che la madre di tutte le battaglie è vinta, ma in realtà deve ancora iniziare. Nessun paese europeo è rimasto convinto dai numeri del Def e ora che lo spread sta superando i 300 punti base Conte può solo evocare Padre Pio per salvarsi. Quale tipo di manovra doveva essere presentata?