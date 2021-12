L’assurda giustificazione del primo multato senza Green Pass sui mezzi pubblici

Da oggi serve il Green Pass anche per prendere i mezzi di trasporto cittadini. Basta quello “base”, ottenibile anche con un tampone molecolare o antigenico fatto nelle ultime 48 ore: le forze dell’ordine da questa mattina sono all’opera in tutte le città italiane per verificare che oltre al titolo di viaggio, i passeggeri siano anche in possesso del certificato verde. E a Roma il primo multato nel primo giorno di validità del nuovo decreto sul Super Green Pass è stato sorpreso dagli agenti della polizia locale alla fermata dei bus di piazzale Flaminio. “Non ho il Green Pass perché volevo vaccinarmi nei prossimi giorni”, si è giustificato l’uomo, un 50enne romeno, per il quale è scattata una sanzione di 400 euro.

Boom di Green Pass scaricati nelle ultime 24 ore

Evidentemente non rientrava tra gli oltre un milione e trecentomila certificati verdi scaricati, tra quelli ‘base’ e ‘rafforzati’, nelle ultime 24 ore. Un vero e proprio record in risposta all’entrata in vigore delle nuove regole. A spingere il boom di download sono state soprattutto le vaccinazioni: in particolare, secondo quanto emerge dai dati del sito del governo, sono stati 968.069 i Green pass scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l’effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione dal Covid.

Controlli in tutta Italia prima di salire sui mezzi

Oltre a Roma, nella quale da questa mattina vengono effettuati numerosi controlli a campione, a Milano le verifiche vengono fatte non sono solo su metropolitana, bus e tram, ma anche nelle stazioni dei treni. A Porta Garibaldi, questa mattina, una pattuglia di 8 agenti assistenza e sicurezza, sei di Fs e due di Trenord, controllavano i Green Pass dei passeggeri. Verifiche anche sul passante ferroviario, sempre a Porta Garibaldi, con alcuni agenti a presidiare l’ingresso del sotterraneo.

Anche nello Stretto di Messina da stamattina non si attraversa senza Green pass. Già dalla prima corsa alle 6.40 decine di persone in fila e, oltre ad acquistare il biglietto, devono mostrare il certificato verde agli addetti della Caronte & Tourist al molo San Francesco